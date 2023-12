UE anuncia mais 125 milhões de euros para palestinianos em 2024

A União Europeia (UE) anunciou esta sexta-feira mais 125 milhões de euros em ajuda humanitária para a população palestiniana em 2024 na Faixa de Gaza e na Cisjordânia.

Em comunicado, a Comissão Europeia anunciou que este apoio é justificável com o agravamento da situação humanitária no Médio Oriente, especificamente os bombardeamentos israelitas no enclave palestiniano e a violência dos colonos israelitas na Cisjordânia.