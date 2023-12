Taxista detido por atropelar pombo

Um taxista foi detido em Tóquio por suspeita de ter conduzido de forma deliberada contra um bando de pombos, acabando por matar uma ave. O incidente ocorreu no mês passado.

Segundo o porta-voz da polícia de Tóquio à Agence France-Presse, o suspeito Atsushi Ozawa, de 50 anos, "usou o seu carro para matar um pombo comum, que não é um animal de caça".

Embora um número limitado de pombos cinegéticos possa ser caçado legalmente no Japão, os pombos "urbanos" só podem ser mortos se forem considerados, de forma devidamente comprovada, um incómodo - por exemplo, se causarem danos às culturas e ao gado. Mesmo assim, o abate só se pode realizar com a aprovação das autoridades locais.

Ozawa disse à polícia que tinha ido contra as aves porque "as estradas são para as pessoas. Cabe aos pombos evitar os carros", segundo a imprensa local.

De acordo com os meios de comunicação japoneses, o taxista terá arrancado dos semáforos depois de estes terem ficado verdes e embateu nas aves a uma velocidade de 60 km/h.

O alegado incidente foi comunicado à polícia por um transeunte que foi alertado pelo som do motor de um carro quando este acelerou.

Um veterinário efetuou um exame

post-mortem ao pombo e determinou que a causa da morte foi um choque traumático.

Dado o seu trabalho como motorista profissional, a polícia descreveu as ações do taxista como "altamente maliciosas", o que os levou a proceder a uma detenção invulgar, informou a rede Fuji TV.

Ao contrário da relação de empatia com os pombos, Tóquio tem um problema com corvos - cerca de 36 mil na cidade - e, em 2001, o então governador, Shintaro Ishihara, declarou "guerra" a estas aves e a população de corvos da capital diminuiu em cerca de dois terços nas décadas seguintes.