Bruxelas quer regras comuns para criadores e lojas de animais de companhia

A Comissão Europeia quer criar normas comuns sobre bem-estar e rastreabilidade de cães e gatos na União Europeia (UE), aplicáveis a criadores, lojas de animais e refúgios, não tocando nas regras para proprietários de animais de companhia.

A proposta avançada esta quinta-feira - e que tem de ser aprovada pelo Conselho da UE e o Parlamento Europeu - prevê ainda o reforço da rastreabilidade dos cães e dos gatos através do registo obrigatório nas bases de dados nacionais para combater o comércio ilegal de animais de companhia, incluindo "online", e melhor controlar as condições de bem-estar dos animais nos estabelecimentos, segundo um comunicado do executivo comunitário.

As regras deverão ainda ser aplicadas a criadores/vendedores de países fora do bloco comunitário.

O executivo comunitário quer também melhorar as condições de transporte de animais, sem atualização há 20 anos, propondo, nomeadamente, a redução dos tempos de viagem e, em trajetos de longo curso, prever períodos de repouso, alimentação e abeberamento.