O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, desloca-se aos Emirados Árabes Unidos e à Arábia Saudita, onde pretende abordar o conflito entre Israel e o Hamas, mas também perspetivas de cooperação no setor petrolífero.

Na véspera da deslocação, o conselheiro para os assuntos internacionais do Kremlin, Yuri Ushakov, indicou ainda que a par do conflito em curso no Médio Oriente, "o conflito mais quente neste momento", Putin irá também discutir "o progresso da operação militar especial" na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022.

"Será muito importante para os colegas estrangeiros de Putin ouvir as suas avaliações sobre o desenvolvimento da situação" na Ucrânia, acrescentou o assessor.

Sobre a situação na Faixa de Gaza, enclave palestiniano controlado pelo Hamas e alvo de intensos bombardeamentos israelitas, o assessor de Putin afirmou que o mais importante agora "é conseguir um cessar-fogo duradouro, porque os armistícios fragmentados são inúteis".