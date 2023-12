Republicano Kevin McCarthy anuncia saída da Câmara dos Representantes

O antigo presidente republicano da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, que fica na história como o único titular deste cargo a ser destituído, anunciou esta quarta-feira que vai sair do Congresso dentro de semanas.

"Decidi sair da Câmara no fim deste ano para servir a América de outra maneira. Sei que o meu trabalho acaba de começar", escreveu em artigo de opinião no Wall Street Journal, onde faz o balanço da sua presença nos corredores do poder, ao longo de 17 anos.