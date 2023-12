Forças israelitas cercam casa de líder do Hamas

Forças israelitas terão cercado a casa de um dos líderes do Hamas, segundo referiu o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

De acordo com Israel, o exército estará à volta da residência de Yahya Sinwar.

"Ontem à noite disse que as nossas forças podiam chegar a qualquer parte de Gaza. Agora estão a rodear a casa de Sinwar", disse Netanyahu, uma declaração em vídeo.

"Ele pode escapar, mas será apenas uma questão de tempo até o apanharmos", referiu, ainda, explicando que ainda não é claro se Yahya Sinwar se encontra no local.

Yahya Sinwar é um dos alvos do exército israelita. Segundo a BBC, milhares de tropas contam com apoio de drones e escutas para tentar encontrar e capturar o líder do Hamas.