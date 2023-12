Boris Johnson vai ser interrogado no âmbito do inquérito à gestão da pandemia de covid-19 no Reino Unido

O antigo primeiro-ministro britânico Boris Johnson vai ser interrogado esta quarta-feira e quinta-feira no âmbito do inquérito à gestão da pandemia de covid-19 no Reino Unido, sobre a qual o então chefe do Governo foi fortemente criticado.

O jornal The Times avançou durante o fim de semana que Johnson pretende pedir desculpa e admitir que "indiscutivelmente cometeu erros", mas, segundo a mesma fonte, também vai reivindicar que as suas decisões ajudaram a salvar milhares de vidas no Reino Unido.

A estação pública BBC noticiou também que Johnson vai destacar o sucesso do programa de vacinação e o facto de o país ter saído do confinamento mais cedo do que outros países.

A audição com o antigo líder Conservador acontece após semanas de críticas à sua administração por parte de pessoas que trabalharam com ele durante esse período, incluindo assessores.

Johnson deverá ser questionado sobre a resistência a impor confinamentos e sobre as "festas" na residência oficial de Downing Street que infringiram as regras de distanciamento social.