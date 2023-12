Boris Johnson pede desculpa, mas garante que fez o melhor possível na pandemia

O antigo primeiro-ministro britânico Boris Johnson pediu esta quarta-feira desculpa, mas defendeu a gestão da pandemia de covid-19, argumentando que o Governo "errou em algumas coisas", mas fez o melhor que pôde.

No primeiro de dois dias de audições durante um inquérito público, em Londres, Johnson começou o depoimento com um pedido de desculpas "pela dor, perda e sofrimento das vítimas da covid".

A declaração foi interrompida por quatro pessoas que se levantaram no tribunal e seguraram cartazes onde se lia "Os mortos não podem ouvir as suas desculpas", as quais foram escoltadas para fora da sala pelos seguranças.

Johnson chegou ao local do inquérito muito cedo, várias horas antes da hora prevista para depor, evitando um protesto de familiares das vítimas à porta do edifício na capital britânica.

Questionado sobre se considera que algum dos seus erros era evitável, Johnson sublinhou: "Em retrospetiva, há muitas coisas que poderíamos ter feito de forma diferente".

"Inevitavelmente, no decurso da tentativa de lidar com uma pandemia muito, muito difícil, em que tivemos de contrabalançar efeitos nocivos para ambos os lados da decisão, podemos ter cometido erros", reconheceu.