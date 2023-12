Catorze pessoas morreram esta terça-feira depois de um autocarro turístico em que viajavam se despistar e embater numa árvore, na província de Prachuap Khiri Khan, no oeste da Tailândia.



Dezenas de pessoas ficaram feridas e presas no veículo.

Os serviços de emergência retiraram os feridos do veículo e transportaram-nos para hospitais próximos.

As autoridades estão a investigar as causas do acidente.