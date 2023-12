Soldados israelitas "no coração de Khan Younis"

As forças israelitas estão no "coração" do campo de Khan Younis e registaram o dia mais intenso de combates, desde o início do ataque terrestre, com ofensivas intensificadas no norte e no sul da Faixa de Gaza.

"O dia mais intenso desde o início da operação terrestre - em termos de terroristas mortos, do número de tiroteios e da utilização do poder de fogo terrestre e aéreo", refere Yaron Finkelman, comandante das Forças de Defesa de Israel (IDF).

Segundo um comunicado, as forças israelitas estão a combater "no coração de Jabaliya, no coração de Shujai'iya e agora também no coração de Khan Younis".

Os bombardeamentos em Khan Younis, no sul da faixa costeira, intensificaram-se e é esperada incursão terrestre em larga escala. Veículos blindados teriam tomado posições na secção sul da principal autoestrada norte-sul que atravessa Gaza.

As autoridades sanitárias de Gaza afirmaram que, pelo menos, 45 pessoas foram mortas num ataque aéreo israelita contra casas na cidade de Deir al-Balah, esta terça-feira.