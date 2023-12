País de Gales. Caça ao homem e escolas fechadas após ataque com faca

Está a decorrer uma caça ao homem depois de uma mulher ter sido esfaqueada em Aberfan, no sul do País de Gales, o que desencadeou uma intervenção armada das autoridades e obrigou ao encerramento das mais escolas próximas.

Uma mulher, de 29 anos, foi levada de ambulância para o hospital, após o incidente por volta das 9h10.

"A polícia de Gales do Sul foi chamada pouco antes das 9h10 desta manhã com a informação de que uma mulher de 29 anos tinha sido esfaqueada em Moy Road, Aberfan. O suspeito abandonou o local imediatamente após o incidente e estão a decorrer investigações para o encontrar. Estão a ser efetuadas buscas na área imediata por agentes armados", informa a polícia em comunicado.



"As escolas locais ativaram os seus protocolos de confinamento para manter os alunos em segurança. Continuamos a pedir às pessoas que evitem a área para que possamos lidar eficazmente com este incidente. A mulher foi transportada para o hospital com ferimentos que, de momento, não se acredita que ponham a vida em risco", referiram.

A escola de Greenfield disse na rede social "X" que estava a manter os alunos dentro do edifício e que tinha trancado os portões. De acordo com os relatos, a escola primária de Ynysowen, situada nas proximidades, também estava fechada".

Em declarações ao Gurdian, um residente local disse que a vítima não se encontra a viver no local "há muito tempo e estava grávida". "Estava a levar o filho para uma das escolas locais quando este homem apareceu do nada. Parece que o tipo ainda anda à solta, há polícia por todo o lado".

"Enviámos uma ambulância de emergência, uma ambulância aérea e uma unidade de resposta de alta acuidade Cymru para o local, onde o serviço de recuperação e transferência médica de emergência prestou apoio avançado em cuidados intensivos. Transportámos um doente por estrada para o hospital da Universidade do País de Gales, em Cardiff, para tratamento posterior", infomou o serviço de ambulâncias do País de Gales, citado pelo britânico "The Guardian".

Segundo informações locais, foram enviadas mensagens de texto aos pais dos alunos da escola primária de Ynysowen, situada a menos de 800 metros de Moy Road, informando que a escola estava encerrada "como medida de precaução. Todas as crianças estão bem, informaremos os pais na devida altura".

O centro de acolhimento de crianças e famílias Trinity também fechou as portas à chave, com todos os funcionários e crianças em segurança.

O ataque ocorreu a 800 metros do local do desastre de Aberfan, em 1966, em que 116 crianças e 28 adultos morreram quando uma mina de carvão desabou sobre a escola da aldeia.