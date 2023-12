"Alto risco de ataque terrorista" na Europa durante o Natal

A comissária europeia dos Assuntos Internos, Ylva Johansson, afirmou esta terça-feira que existe um “alto risco de ocorrer um ataque terrorista na União Europeia durante o período natalício”.

A responsável anunciou que a Comissão Europeia vai disponibilizar 30 milhões de euros extraordinários para a segurança interna, que serão canalizados "para a proteção, por exemplo, de locais de culto".

As declarações foram feitas em Bruxelas, antes de uma reunião entre os ministros do Interior europeus e surgem apenas alguns dias depois de um turista ter sido morto num ataque terrorista, em França.

“Vimo-lo acontecer recentemente em Paris, e infelizmente vimo-lo acontecer antes noutras ocasiões”, lembrou Johansson.

A ministra alemã, Nancy Faeser, deixou um aviso semelhante. Depois do início do conflito entre Israel e o Hamas existe um "risco de maior radicalização de apoiantes islâmicos violentos". A governante alertou ainda que "a ameaça colocada pelo terrorismo islâmico à UE é real".

Neste momento, a França e Alemanha estão em alerta máximo contra possíveis ataques terroristas.

Em Portugal, o nível de ameaça subiu de 4 (moderado) para 3 (significativo), duas semanas depois do ataque do Hamas no sul de Israel, a 7 de outubro, ter dado início ao atual conflito no Médio Oriente.