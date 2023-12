Vulcão entra em erupção e mata 11 alpinistas na Indonésia

As autoridades indonésias interromperam hoje as buscas por 12 alpinistas após o vulcão Monte Marapi entrar novamente em erupção, com uma explosão de cinzas quentes de até 800 metros de altura, segundo as autoridades.

Os corpos de 11 alpinistas foram recuperados no início do dia, enquanto se procuravam os desaparecidos, mas as tentativas de os deslocar foram dificultadas pela nova atividade vulcânica, disse o chefe da Agência de Busca e Salvamento de Sumatra Ocidental, Abdul Malik. A operação de busca será retomada assim que as condições melhorem, acrescentou.

Um vídeo divulgado pela agência mostrava os socorristas a retirar da montanha um alpinista ferido numa maca e a colocarem-no numa ambulância que o esperava para ser levado para o hospital.

O vulcão manteve-se no terceiro nível de alerta mais elevado (de quatro) desde 2011, um nível que indica atividade vulcânica acima do normal, proibindo alpinistas e habitantes num raio de três quilómetros do pico, disse o chefe do Centro de Vulcanologia e Mitigação de Desastres Geológicos, Hendra Gunawan.

"Isto significa que não deve haver escalada até ao pico", afirmou Gunawan, acrescentando que os alpinistas só eram autorizados a escalar abaixo da zona de perigo, "mas por vezes muitos deles quebram as regras para satisfazerem a sua satisfação de escalar mais longe".

Cerca de 75 alpinistas tinham começado a subir a montanha de quase 2.900 metros no sábado e ficaram retidos. As autoridades resgataram 52, incluindo três alpinistas que foram retirados hoje.

Oito dos que foram resgatados no domingo foram levados para o hospital com queimaduras e um sofreu uma fratura num membro, disse Hari Agustian, um funcionário da agência local de busca e salvamento em Padang, a capital da província de Sumatra Ocidental.

Todos os alpinistas tinham-se registado em dois postos de comando ou online através da agência de conservação da Sumatra Ocidental antes de prosseguirem com a escalada, informou Agustian, que afirmou não conseguir confirmar o número total de pessoas que poderão estar retidas, porque algumas poderão ter tomado caminhos ilegais para subir a montanha e residentes poderão também estar na zona.