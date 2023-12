Qatar exige investigação internacional a "crimes em Gaza"

O primeiro-ministro do Qatar, o xeque Mohamed bin Abdulrahman bin Yasim al-Zani, defendeu este domingo a necessidade de uma "investigação internacional imediata, integral e imparcial" aos "crimes em Gaza".

Al-Zani, que também detém a pasta dos Negócios Estrangeiros, indicou igualmente que o Qatar continuará a trabalhar para impulsionar uma nova trégua entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas e alcançar um cessar-fogo permanente na Faixa de Gaza, noticiou a televisão qatari Al-Jazira.

O emir do Qatar e irmão do primeiro-ministro, o xeque Tamim bin Hamad al-Zani, apelou repetidas vezes à comunidade internacional para pressionar Israel em relação à ofensiva na Faixa de Gaza e advertiu esta poderá provocar uma escalada do conflito na região do Médio Oriente.

O Qatar, juntamente com o Egito, foi essencial nas negociações que permitiram uma semana de trégua, a libertação de 110 reféns israelitas em troca de 240 presos palestinianos e a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza.