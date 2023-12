Presidente da COP28 diz que "não há ciência" que prove ser necessário eliminar combustíveis fósseis

Al Jaber fez estas considerações às perguntas de Mary Robinson, presidente do grupo de Anciãos e ex-enviada especial da ONU para as alterações climáticas, durante um evento online ao vivo no dia 21 de Novembro.

Além de dirigir a Cop28 no Dubai, Al Jaber é também o presidente-executivo da empresa petrolífera estatal dos Emirados Árabes Unidos, a ADNOC, o que muitos observadores consideram um grave conflito de interesses.

Mais de 100 países já apoiam a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis e se o acordo final da COP28 exige isso ou utiliza uma linguagem mais fraca, como “redução progressiva”, é uma das questões mais ferozmente discutidas na cimeira e pode ser o principal determinante do seu sucesso.



Al Jaber conversou com Robinson num evento denominado "She Changes Climate". O Guardian fez um resumo do diálogo em que Robinson terá dito: “Estamos numa crise absoluta que está a prejudicar as mulheres e as crianças mais do que qualquer outras pessoas… e é porque ainda não nos comprometemos com a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis. Essa é a única decisão que a COP28 pode tomar e, de muitas maneiras, porque o senhor é o chefe da ADNOC, e poderia realmente tomá-la com mais credibilidade.”



Al Jaber respondeu: “Aceitei vir a esta reunião para ter uma conversa sóbria e madura. Não estou de forma alguma a entrar numa discussão alarmista. Não há nenhuma ciência por aí, ou nenhum cenário, que diga que a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis é o que vai atingir 1,5°C.”