Israel intensifica ataques em Gaza e faz mais 700 mortos

Os ataques ocorreram sobretudo em bairros residenciais e no campo de refugiados de Jabalia, no norte do território.

Entretanto, a norte, soldados de Israel foram feridos por disparos antitanque perto de Beit Hillel, uma pequena comunidade no norte do país.

No sul de Israel, dois foguetes atingiram uma área residencial na cidade de Sderot. Um deles atingiu um prédio e o outro atingiu um passeio. Segundo o município de Sderot, houve bens danificados, mas não houve vítimas.



As IDF relataram no domingo que desde o início da operação militar terrestre no norte da Faixa de Gaza, pelo menos 800 poços de túneis do Hamas foram localizados, dos quais cerca de 500 foram destruídos.



Em algumas zonas, afirma o comunicado, os poços foram encontrados próximos ou dentro de escolas, jardins de infância, mesquitas e parques infantis.



“Essas descobertas servem como mais uma prova do uso cínico de civis pelo Hamas como escudo humano e como cobertura para a atividade terrorista da organização”, disse o comunicado.