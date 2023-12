Venezuela faz referendo para ficar com território da Guiana rico em petróleo

Os juízes do Tribunal Mundial ordenaram na sexta-feira que a Venezuela se abstivesse de tomar qualquer ação que pudesse alterar a situação no terreno num território potencialmente rico em petróleo que é objeto de uma disputa fronteiriça com a Guiana, que controla a área.

O tribunal não proibiu expressamente a Venezuela de avançar com um referendo no domingo sobre os seus direitos à região em torno do rio Esequibo, como a Guiana solicitou.

Mas os juízes do Tribunal Internacional de Justiça (CIJ) - como é formalmente conhecido o Tribunal Mundial - decidiram que qualquer movimento para alterar o status quo deveria ser interrompido.

“O tribunal observa que a situação que prevalece atualmente no território em disputa é que a Guiana administra e exerce controle sobre essa área”, disse a juíza presidente Joan Donoghue.

“A Venezuela deve abster-se de tomar qualquer ação que possa modificar essa situação”, acrescentou.