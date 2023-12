Sismo de magnitude 7,6 nas Filipinas. Emitido alerta de tsunami

Um sismo de magnitude 7,6 na escala de Richter atingiu este sábado a ilha de Mindanao, nas Filipinas, de acordo com a Reuters.

De acordo com o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS), o sismo ocorreu a uma profundidade de 32 quilómetros na ilha de Mindanao às 22h37 locais (14h37 em Lisboa).



O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico disse que, com base na magnitude e localização, espera que as ondas do 'tsunami' atinjam as Filipinas, a Indonésia, Palau e a Malásia.

Uma agência governamental filipina aconselhou os residentes das províncias de Surigau do Sul e Davau Oriental, na costa oriental de Mindanau, a retirarem-se imediatamente para zonas mais altas ou a deslocarem-se para o interior.

[Em atualização]