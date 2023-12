Presidente do Parlamento Europeu inicia visita de dois dias a Portugal

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, inicia, esta sexta-feira, uma visita de dois dias a Portugal que será marcada pela presença num debate sobre participação política dos jovens e no Conselho Estratégico Nacional do PSD.

Esta sexta-feira, a líder do hemiciclo europeu marcará presença em Lisboa num evento promovido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos centrado no tema da participação política dos jovens. Em plena contagem decrescente para as eleições europeias, agendadas para junho de 2024, e sob o mote "Jovens e política, não é assim tão simples", Metsola será questionada sobre esta matéria pela audiência presente no evento.

Já no sábado, Roberta Metsola irá intervir no Conselho Estratégico Nacional do PSD, que decorre no campus de Carcavelos da Universidade Nova de Lisboa.

Roberta Metsola foi eleita em janeiro de 2022, tornando-se na presidente do Parlamento Europeu mais jovem de sempre e a terceira mulher no cargo desde as primeiras eleições europeias, em 1979. Hoje com 44 anos, é também a primeira cidadã de Malta a presidir ao Parlamento Europeu.