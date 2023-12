"Não faz sentido ser exigente com as empresas e depois comprar baterias a quem aposta no carvão"

O Parlamento Europeu volta a ter aqui uma posição ambiciosa e pede para que possamos terminar com os subsídios diretos e indiretos aos combustíveis fósseis, a nível nacional, europeu e internacional o mais cedo possível e, se possível, em 2025. É uma posição bastante ambiciosa, mas não podemos exigir aquilo que não conseguimos cumprir. O ideal, sendo o mais cedo possível, seria até 2025, mas tentamos acomodar aqui a realidade do acesso às fontes de energia na União Europeia.

É importante sublinhar a importância do balanço global das emissões que vai acontecer no Dubai. Trata-se da aferição daquilo que todos os países que assinaram o Acordo de Paris estão a fazer como resultado desse esforço para a redução de emissões.

Como relatora do Parlamento Europeu para a COP28, qual é a posição que o Parlamento Europeu leva esta Conferência do Clima?

A cimeira do clima começou esta quinta-feira, no D(...)

É óbvio que o Parlamento Europeu quer que os países desenvolvidos continuem a ajudar os países em desenvolvimento.

Daí a importância de conseguirmos atingir o objetivo de 100 mil milhões de euros com o Fundo Para Danos e Perdas, que tem sobretudo impacto nos países mais vulneráveis às alterações climáticas. É preciso dizer que muitas das alterações climáticas já hoje verificadas em várias geografias do mundo são irreversíveis e, portanto, é preciso ter a capacidade de ajudar e apoiar esses países.

No primeiro dia da COP28 foi anunciado no Dubai um acordo para operacionalizar esse Fundo De Perdas e Danos. O fundo será coordenado pelo Banco Mundial durante os próximos quatro anos e alguns países, como a Alemanha ou até os próprios Emirados Árabes Unidos, já avançaram com contributos voluntários de 100 milhões de dólares de cada um destes países. Mas a meta é de 100 mil milhões por ano até 2030 e os países mais ricos não têm contribuições obrigatórias. Isto para si é uma boa notícia, apesar de tudo?



É importante não perdermos de vista o facto de haver um acordo. Sabemos que há sempre interesses nacionais envolvidos neste tipo de negociações e, portanto, creio que o acordo é já de si positivo.

Um dos aspetos que tem falhado é a consequência dos acordos e, portanto, vejo com bons olhos o que foi alcançado. Há sempre margem para se fazer mais, mas a minha grande preocupação é, de facto, o cumprimento desse acordo. Sabemos que o relógio não para e era importante que houvesse esse compromisso dos países de assumir apoios aos países em desenvolvimento.

A União Europeia está em condições de cumprir aquilo que exige também na COP 28, ao nível da eliminação dos combustíveis fósseis?

É importante sublinhar que a União Europeia é o bloco geográfico que mais tem feito no combate às alterações climáticas. Ao longo destes últimos 4 anos foi aprovada muita legislação no Parlamento Europeu para dar resposta à ambição do Pacto Ecológico Europeu e da Lei Europeia do Clima, que se consubstancia no pacote legislativo “Fit For 55”.

Houve avaliações de impacto de toda a legislação aprovada pela União Europeia que nos permitem dizer que estamos em condições de cumprir com a redução das emissões de CO2. Sabemos que não é possível apenas recorrer à mitigação. É preciso também remover o carbono da atmosfera e ainda na semana passada, no plenário de Estrasburgo, foi aprovado um relatório no qual fui relatora que precisamente abre a porta a um mercado de créditos de carbono que ajudará a incentivar o desenvolvimento de tecnologias em várias atividades dos vários setores económicos, para que a remoção de carbono possa ajudar a União Europeia no cumprimento das metas da neutralidade carbónica.

Sabemos que não é um exercício fácil, mas é importante explicar que somos responsáveis por uma percentagem bastante mais baixa de emissões de CO2

A União Europeia tem sido capaz de passar de um modelo de economia linear para uma economia circular. A legislação e a forma como temos lidado com o problema servem de instrumento diplomático e negocial, mostrando ao resto do mundo que é possível lutarmos contra as alterações climáticas e por um ambiente e um planeta mais sustentável.

A União Europeia pode ir mais além nos seus compromissos de financiamento climático?

No financiamento climático da transição dentro das fronteiras da União Europeia de facto podemos ir sempre mais além. E o mesmo se passa para o financiamento dirigido aos países em desenvolvimento.

É algo que cabe às instituições europeias e aos governos, mas não podemos esquecer que há aqui uma grande importância do setor privado, nomeadamente no que diz respeito ao desenvolvimento de tecnologias limpas.