Jornalista de Hong Kong desaparece durante viagem à China

Um amigo de Chan no Facebook disse à Al Jazeera que a conta no WhatsApp a mostrou pela última vez online na tarde de 2 de novembro e disse que sua atividade recente no Facebook era “muito estranha”.

Chan trabalha para o SCMP desde 2005, segundo o site do jornal. No último artigo, publicado em 1 de novembro, discutiu o papel mediador da China na guerra em Gaza.

Minnie Chan, uma repórter premiada especializada em defesa e diplomacia chinesa, viajou para Pequim para participar do Fórum Xiangshan, mas ficou incontável após o final da conferência de segurança de três dias em 31 de outubro, informou a Kyodo News na quinta-feira, citando fontes próximas do assunto.

Andrei “Pinkov” Chang, um especialista militar chinês que conhecia Chan profissionalmente, escreveu numa publicação no Facebook que Chan era sempre “muito educado” e respondia às suas mensagens, mas deixou de o fazer em novembro.

A Associação de Jornalistas de Hong Kong disse em comunicado na sexta-feira que “está profundamente preocupada com a segurança de Minnie” e está a solicitar mais informações ao Post.

A China foi o país que mais jornalistas deteve no mundo no ano passado, depois do Irão, de acordo com o Comité para a Proteção dos Jornalistas, com pelo menos 43 sob custódia em dezembro desse ano.

A polícia chinesa pode deter um suspeito até 37 dias antes de fazer uma prisão oficial, após o qual o suspeito pode ser detido por mais 13 meses e meio antes que as acusações formais sejam feitas pelos promotores, de acordo com um comunicado de viagens canadense.

Os tribunais da China, que estão sob o controlo do partido comunista no poder, têm uma taxa de condenação de quase 100 por cento para aqueles que vão a julgamento.