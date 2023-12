Israel atingiu 200 alvos em Gaza e Hamas disparou 50 rockets

As forças armadas israelitas afirmam que desde as 7h00 (hora local), após a violação do cessar-fogo pelo Hamas, realizou ataques aéreos contra cerca de 200 alvos em toda a Faixa de Gaza, segundo noticia o “The Times of Israel”.

A IDF diz que as tropas terrestres, entretanto, demoliram estruturas que estavam repletas de explosivos, poços de túneis, locais de lançamento de foguetes e outras infra-estruturas pertencentes ao Hamas.