Helicóptero despenha-se em estrada em Madrid

Um helicóptero despenhou-se na circular M-40 de Madrid, em Espanha, na manhã desta sexta-feira.

Segundo o jornal espanhol El País, há três feridos ligeiros, entre os quais os dois ocupantes da aeronave, que foram já conduzidos ao hospital, um com uma fratura no fémur e o outro com um traumatismo cranioencefálico. O terceiro ferido é o condutor de uma viatura que circulava na estrada, atingido por pedaços de vidro do carro.