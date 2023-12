Fim do cessar-fogo em Gaza faz mais de 100 vítimas palestinianas

Pelo menos 109 palestinianos foram mortos desde o fim do cessar-fogo, esta sexta-feira, depois de sete dias de interregno das hostilidades no conflito que opõe Israel ao Hamas na Faixa de Gaza, avança a Reuters, que cita o Ministério da Saúde do território.

De acordo com o jornal New York Times, as autoridades israelitas já sabiam dos preparativos há mais de um ano, mas os serviços secretos terão desvalorizado as informações de que dispunham.

