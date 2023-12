Fim do cessar fogo em Gaza faz mais 32 vítimas palestinianas

Já há 32 palestinianos mortos desde o fim do cessar-fogo, esta manhã, depois de sete dias de interregno das hostilidades no conflito que opõe Israel ao Hamas na Faixa de Gaza.

De acordo com o relatório diário do Gabinete de Co(...)

“Eu hoje tenho de ir ao supermercado e já estou a pensar como vai ser, se vou se não vou. É difícil de explicar para quem não está aqui. Sou muito grata ao sistema de alarmes e de abrigos, mas não devia ser assim, nenhuma população devia ter de passar por isto”, afirma à Renascença Marina.

Numa declaração ao país, Benjamin Netanyahu reafirma o empenho israelita na libertação de todos os reféns e a garantia de que Gaza não volte a representar uma ameaça. Durante o cessar-fogo, que durou uma semana, o Hamas libertou 105 reféns.

Entretanto, o Qatar veio entretanto garantir que as negociações para restaurar a trégua prosseguem - mas ao jornal Haaretz, fonte envolvida nessas mesmas negociações indica que o retomar dos bombardeamentos em Gaza complica os esforços de mediação.

Israel permitiu o regresso a casa de 240 prisioneiros palestinianos. Enquanto isso, há dados que sugerem que Israel terá subestimado a capacidade do Hamas para realizar o ataque,

De acordo com o jornal New York Times, as autoridades israelitas já sabiam dos preparativos há mais de um ano. Mas os serviços secretos terão desvalorizado as informações de que dispunham.