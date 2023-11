Surto de cólera na Etiópia já matou 23 pessoas

Pelo menos 23 pessoas morreram num novo surto de cólera que atingiu comunidades deslocadas pelas recentes inundações no leste da Etiópia, afirma em comunicado a instituição de caridade Save the Children, noticiado pela BBC News.

As chuvas afetaram 1,5 milhões de pessoas em todo o país, com cerca de 600 mil pessoas forçadas a deixar suas casas, declarou a Organização das Nações Unidas (ONU). Apenas 10% das pessoas afetadas receberam atualmente ajuda, uma vez que a Etiópia continua a debater-se com lacunas no financiamento, acrescentou.

Mais de 90 distritos em toda a Etiópia relataram casos de cólera e a Save the Children alertou que a situação poderia piorar, uma vez que são esperadas mais chuvas em pelo menos três regiões.

As fortes chuvas que atingiram o país, juntamente com a Somália e o Quénia, são induzidas pelo fenómeno climático El Niño, bem como por outro conhecido como Dipolo do Oceano Índico.