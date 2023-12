Pedido um ano de prisão com pena suspensa para Nicolas Sarkozy

Um ano de prisão, com pena suspensa, foi requerido esta quinta-feira para o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy, no processo, que está em recurso, sobre despesas excessivas na sua campanha eleitoral para as presidenciais, que perdeu, em 2012.

Segundo o Ministério Público, Sarkozy "infringiu, com conhecimento de causa, a limitação legal das despesas eleitorais".