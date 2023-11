Países Baixos. Democratas-cristãos recusam coligar-se com Geert Wilders

Os democratas-cristãos do partido de centro-direita Novo Contrato Social (NSC) recusam ser parceiros de coligação de Geert Wilders, líder do partido de extrema-direita que venceu as legislativas nos Países Baixos. O partido acredita que Wilders tem opiniões contrárias à Constituição, por defender, por exemplo, a proibição das mesquitas e do Alcorão.

O partido PVV de Wilders obteve cerca de 24% dos votos e precisa de parceiros para formar coligação.

Geert Wilders disse, esta quarta-feira, que formar um governo minoritário com o mesmo como primeiro-ministro é uma possibilidade, após a eleição da semana passada, na qual o seu partido conquistou a maioria dos assentos.

Os dois maiores partidos de direita com os quais Wilders espera trabalhar admitem não estar dispostos a entrar em negociações, deixando-o, por enquanto, sem caminho para formar um governo que comandaria uma maioria no parlamento.

O maior partido de esquerda descartou completamente a possibilidade de trabalhar com Wilders. “É impossível”, disse o líder Frans Timmermans, referindo que o seu partido não poderia cooperar com outro que “não respeita a constituição e exclui grandes grupos de pessoas”.