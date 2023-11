António Guterres. "2023 é o ano mais quente registado na história da humanidade"

O ano de 2023 é o mais quente registado na história da humanidade, anunciou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, esta quinta-feira, no dia em que começa a Cimeira do Clima (COP28), no Dubai.

“A um mês do final do ano, os dados já apontam para que 2023 seja o ano mais quente registado na história da humanidade”, declarou António Guterres, numa mensagem publicada na rede social X (antigo Twitter).

O relatório sobre o estado do clima global de hoje “mostra que estamos em sérios apuros”, alerta o secretário-geral da ONU.

António Guterres citava dados de um relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM), uma agência das Nações Unidas, divulgados esta quinta-feira.

O relatório provisório da OMM sobre o Estado do Clima Global confirma que 2023 será o ano mais quente já registado, indica a agência.

“Os dados até ao final de outubro mostram que o ano esteve cerca de 1,40 graus Celsius (com uma margem de incerteza de ±0,12°C) acima da linha de base pré-industrial de 1850-1900.”

“A diferença entre 2023 e 2016 e 2020 – que foram anteriormente classificados como os anos mais quentes – é tal que é muito pouco provável que os dois últimos meses afetem a classificação”, adianta a OMM.