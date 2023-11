Sexto dia de trégua. Hamas começa a libertar mais 12 reféns

O Exército israelita informou esta quarta-feira ao início da noite que o Hamas começou a libertar mais 12 reféns na Faixa de Gaza, no âmbito do acordo entre as duas partes que hoje entrou no sexto dia e expira na quinta-feira.

O Exército indicou, segundo a agência Associated Press, que os dois primeiros reféns foram transferidos para o Egito na noite de hoje e que os outros dez seriam libertados em breve.

Em troca, Israel deverá libertar 30 prisioneiros palestinianos, 15 mulheres e 15 crianças.

O Hamas anunciou hoje à tarde a libertação de duas mulheres reféns russas, mas fora do quadro do acordo de trégua negociado com mediação do Qatar, dos Estados Unidos e do Egito.