Maior cruzeiro do mundo, cinco vezes maior que o Titanic, zarpa em janeiro

O maior navio de cruzeiro do mundo, cinco vezes maior do que o Titanic, zarpará de Miami, na Florida, para a sua primeira viagem em 27 de janeiro de 2024.

Trata-se do mais recente navio da Royal Caribbean, chamado 'Icon of the Seas', - Ícone dos Mares - que ultrapassa o 'Wonder of the Seas', outro navio de cruzeiro da Royal Caribbean que atualmente detém o título de maior do mundo.

Segundo o jornal The Independent, o navio tem 18 decks para passageiros, sete piscinas e mais de 40 restaurantes e bares a bordo.

Com capacidade para 5.610 hóspedes a bordo e uma tonelagem bruta de 250.800, o navio possui oito "bairros" a bordo, cada um com suas próprias experiências distintas, entretenimento e opções de comida e bebida.

Nestes “bairros” existem o maior parque aquático de navios de cruzeiro, o primeiro escorregador aberto em queda livre no mar e um escorregador de queda, que é o mais alto do setor.