Trabalhadores presos em túnel salvos ao fim de 17 dias

Os 41 mineiros presos num túnel na Índia foram esta terça-feira retirados em segurança, depois do mesmo ter colapsado a 12 de novembro.

A operação de resgate foi feita através de um tubo com 90 centímetros de diâmetro, depois de terem ficado presos a cerca de 200 metros da entrada no túnel com cerca de 4,5 quilómetros de profundidade, na região de Uttarakhand.

Pelas 15h12, todos os mineiros tinham sido retirados, de acordo com a estação Sky News, tendo sido transportados por ambulância para um hospital próximo.