Trabalhadores presos em túnel há 17 dias começaram a ser retirados

Os primeiros trabalhadores presos num túnel, na Índia, há 16 dias começaram esta terça-feira a ser retirados.

Pelas 15h02, 33 mineiros tinham sido retirados, de acordo com a estação Sky News, tendo sido transportados por ambulância para um hospital próximo.

Um total de oito mineiros permanecem no interior do túnel com cerca de 4,5 quilómetros de profundidade, na região de Uttarakhand, com as autoridades a esperarem que sejam retirados brevemente.

Os homens têm vindo a receber comida, oxigénio e medicamentos através de um tubo, com o resgate a ser conseguido através da perfuração de rochas, cimento e terra.

O túnel faz parte da construção da auto-estrada Char Dham, um investimento de 1,5 mil milhões de dólares (1,37 mil milhões de euros) que unirá quatro locais de peregrinação hindu através de cerca de 900 quilómetros de estrada.

