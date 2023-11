Trabalhadores presos em túnel há 17 dias foram retirados em segurança

Os primeiros trabalhadores presos num túnel, na Índia, há 16 dias começaram esta terça-feira a ser retirados.

Pelas 15h02, 33 mineiros tinham sido retirados, de acordo com a estação Sky News, tendo sido transportados por ambulância para um hospital próximo.

Um total de oito mineiros permanecem no interior do túnel com cerca de 4,5 quilómetros de profundidade, na região de Uttarakhand, com as autoridades a esperarem que sejam retirados brevemente.