“Temos ainda seis cidadãos portugueses reféns do Hamas"

O ministro dos Negócios Estrangeiros tem a esperança que o cessar-fogo em Israel e em Gaza tenha continuidade nos próximos dias e revelou que há ainda seis reféns de nacionalidade portuguesa detidos pelo Hamas.

“Temos ainda seis cidadãos com nacionalidade portuguesa reféns do Hamas. Já assinalámos isso à Cruz Vermelha, às autoridades de Israel, as de Egito e Qatar também têm conhecimento, estamos a trabalhar para que sejam libertados. Eles e todos os outros”, afirmou João Gomes Cravinho, à margem de uma reunião da NATO em Bruxelas.

No encontro, onde se vai discutir o apoio à Ucrânia, o ministro disse esperar que o cessar-fogo temporário dê lugar à libertação de “cada vez mais reféns, incluindo os de nacionalidade portuguesa”.

Israel já recebeu a lista de 10 reféns que deverão ser libertados esta terça-feira, depois do país e o Hamas terem acordado estender as tréguas humanitárias por mais dois dias, até esta quarta-feira.