Boeing movido a óleo de cozinha faz primeiro voo transatlântico

Um avião abastecido a óleo de cozinha descolou esta terça-feira do aeroporto de Heathrow, em Londres, para o seu primeiro voo transatlântico.

Segundo o jornal The Independent, o Boeing 787 Dreamliner, da Virgin Atlantic dirige-se para o aeroporto internacional John Kennedy, em Nova Iorque, transportando o fundador da empresa, Sir Richard Branson, o secretário dos Transportes, Mark Harper, e vários convidados.

O “Sustainable Aviation Fuel” (SAF) é feito a partir de fontes sustentáveis, como resíduos agrícolas e óleo de cozinha usado, apresentando a vantagem de a sua produção consumir aproximadamente menos 70% de carbono.

Segundo a Virgin Atlantic, trata-se de um combustível que oferece "economia de emissões de CO2 de até 70%, enquanto funciona como o combustível de aviação tradicional que substitui".

As economias são obtidas de outras partes do ciclo de vida, a partir do CO2 absorvido da atmosfera durante o crescimento das plantas, e evitando que os resíduos domésticos sejam depositados em aterros.

Os argumentos são, contudo, contestados por ativistas ambientais, que dizem que apenas uma redução nos voos pode reduzir, significativamente, os danos causados pela aviação.

Em declarações ao The Independent, o presidente-executivo da Virgin Atlantic, Shai Weiss, admitiu que "pensar que podemos acabar com a eliminação dos voos é extremamente ingénuo".

O objetivo da empresa é demonstrar que o SAF é um "substituto seguro para o combustível de aviação derivado de fósseis, compatível com os motores, fuselagens e infraestrutura de combustível atuais".

Para o secretário dos Transportes, Mark Harper, "o voo 100% movido a SAF mostra como podemos descarbonizar o transporte agora e no futuro, reduzindo as emissões do ciclo de vida em 70% e inspirando a próxima geração de soluções.”

O primeiro voo totalmente movido a SAF de uma aeronave do Reino Unido ocorreu há um ano, quando uma aeronave RAF Voyager fez um voo de teste de Brize Norton em Oxfordshire.