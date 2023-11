Três estudantes palestinianos baleados nos EUA. Suspeito foi detido

Três jovens - um cidadão palestiniano e dois norte-americanos de origem palestiniana - foram baleados no sábado ao fim da tarde perto da Universidade de Vermont, segundo a polícia de Burlington.

Dois dos feridos encontram-se estáveis e um terceiro sofreu "ferimentos muito mais graves", segundo informou, em comunicado, Jon Murad, da polícia de Burlington.

De acordo com as autoridades, os jovens, com cerca de 20 anos, estavam a caminhar durante a visita a casa de um familiar de uma das vítimas quando foram confrontados por um homem com uma arma.

Os três jovens foram identificados como Kinnan Abdalhamid, estudante da Haverford College, Hisham Awartan, estudante da Universidade de Brown, e Tahseen Ahmed, que frequenta o Trinity College, em Connecticut.

A polícia de Burlington deteve um suspeito - um homem de 48 anos - na sequência do ataque, segundo a CBS News. O suspeito mora num prédio em frente ao local onde ocorreu o tiroteio, revelaram as autoridades.

"Neste momento de grande tensão, ninguém pode olhar para este incidente e não suspeitar que possa ter sido um crime motivado pelo ódio. Já entrei em contacto com os parceiros federais de investigação e de acusação para me preparar para isso, caso se venha a provar", afirmou Murad.

Segundo a Reuters, as famílias das vítimas divulgaram um comunicado através da organização sem fins lucrativos pró-palestiniana Middle East Understanding, apelando "às autoridades para que conduzam uma investigação exaustiva, incluindo o tratamento deste caso como um crime de ódio".

De acordo com a BBC, após o tiroteio, o Conselho das Relações Americano-Islâmicas ofereceu uma recompensa de 10.000 dólares (9.134 euros) em troca de informações que levassem a uma detenção.

O Comité Árabe-Americano Anti-Discriminação (ADC) emitiu também um comunicado, no domingo, a dizer que há "razões para acreditar que este tiroteio ocorreu porque as vítimas são árabes".

O comité acrescenta que as três vítimas foram assediadas pelo presumível autor dos disparos por falar árabe e usar o 'keffiyeh', um lenço árabe tradicional.

O senador do Vermont e antigo candidato presidencial democrata Bernie Sanders condenou estes atos de violência através da rede social "X", antigo Twitter.

"É chocante e profundamente perturbador que três jovens palestinianos tenham sido baleados aqui em Burlington, Vermont. O ódio não tem lugar aqui, nem em lado nenhum", escreveu.

O embaixador Husam Zomlot, chefe da missão palestiniana no Reino Unido, publicou uma fotografia do trio nas redes sociais e acrescentou: "Os crimes de ódio contra os palestinianos têm de acabar".

O FBI em Albany, Nova Iorque, publicou também uma declaração na mesma rede social, no final do domingo, na qual indicava que está a investigar o caso com o Departamento de Polícia de Burlington, agências federais, estatais e locais.