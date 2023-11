Israel-Hamas. Tréguas prolongadas por mais dois dias

O Hamas aceitou esta segunda-feira estender as tréguas humanitárias para a libertação de reféns por mais dois dias, sob as mesmas condições do cessar-fogo com Israel que teve início na sexta-feira - e que se previa que terminasse hoje.

"Um acordo foi alcançado entre os nossos irmãos do Qatar e Egito para estender as temporárias tréguas humanitárias por mais dois dias, com as mesmas condições às anteriores", indicou fonte oficial do Hamas à Reuters.

A confirmação foi dada pelo porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar, Majeed Al Ansari, que anunciou nas redes sociais mais dois dias de cessar-fogo em Gaza.