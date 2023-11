​Hamas quer prolongar cessar-fogo e libertar mais reféns

A trégua entre Israel e o Hamas entrou nas últimas 24 horas esta segunda-feira. Contudo, o Hamas afirmou estar disposto a prolongar a pausa, depois de ter libertado mais reféns, entre os quais uma criança de quatro anos que ficou órfã na sequência ataque de 7 de outubro.



Segundo tem sido divulgado, o Governo de Israel admite aceitar um prolongamento da trégua de quatro dias se o Hamas libertar dez reféns por dia a partir de terça-feira.

A pausa iniciada na sexta-feira permitiu a libertação de dezenas de reféns e, em contrapartida, a libertação de prisioneiros palestinianos detidos por Israel.

O Qatar, o Egipto, os Estados Unidos, a União Europeia e a Espanha estão a trabalhar no sentido de prolongar o cessar-fogo temporário na Faixa de Gaza, segundo afirmou, esta segunda-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Autoridade Palestiniana, noticia a Reuters.

Depois de apelar a um cessar-fogo duradouro para evitar um aumento do número de mortes de civis, Riyad Al-Maliki disse que a atual trégua pode ser prolongada por "um, dois, três dias".

Al-Maliki falava numa conferência de imprensa juntamente com o ministro espanhol dos Negócios Estrangeiros, José Manuel Albares, durante o Fórum para a União do Mediterrâneo, em Barcelona.

De acordo com o previsto, até ao momento, a trégua deverá terminar amanhã e Israel e o Hamas já trocaram listas de reféns e detidos que deverão ser libertados esta segunda-feira.

Porém, segundo os meios de comunicação social israelitas, ambas as partes do acordo têm problemas com as listas facultadas, pelo que os mediadores estão a trabalhar para aproximar as partes.

Israel terá identificado problemas com os nomes de 11 reféns selecionados para serem libertados esta segunda-feira pelo Hamas, que, por sua vez, questiona a ausência da lista das restantes seis mulheres palestinianas que estavam detidas em Israel antes de 7 de outubro e cuja libertação era esperada nos últimos dias.

As delegações dos Estados-Membros da União Europeia e dos países do Médio Oriente e do Norte de África estão reunidas esta segunda-feira em Barcelona, Espanha, para discutir a crise em Gaza. Israel recusou-se a participar na reunião.

O chefe da política externa da UE, Josep Borrell, afirmou que "um horror não pode justificar outro horror" na reunião, enquanto o ministro dos Negócios Estrangeiros jordano, Ayman Safad, disse que "a Europa tem um papel crucial a desempenhar.

A solução dos dois Estados não pode continuar a ser um ponto de discussão", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros da Jordânia, Ayman Safad.

Borrel diz que paz será atingida com reconhecimento do estado palestiniano

Josep Borrel disse, na sessão de abertura do encontro da União pelo Mediterrâneo (UpM). que a paz e a segurança a longo prazo no Médio Oriente, incluindo a própria segurança de Israel e do povo israelita, só será possível com o estabelecimento e o reconhecimento do estado palestiniano.

Para Borrell, um exército não consegue manter a segurança a longo prazo, só a paz o consegue.