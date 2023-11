Hamas já começou a entregar mais 17 reféns à Cruz Vermelha

O Egito indicou que o Hamas já começou a entregar mais reféns à Cruz Vermelha, estando previstos serem 17 ao todo esta segunda-feira.

O Hamas vai libertar 11 israelitas e seis tailandeses.

Por seu lado, Israel já disse ao Hamas que esta segunda-feira vai libertar 33 prisioneiros palestinianos. Três deles são crianças.

O Hamas aceitou esta segunda-feira estender as tréguas humanitárias para a libertação de reféns por mais dois dias, sob as mesmas condições do cessar-fogo com Israel que teve início na sexta-feira - e que se previa que terminasse hoje.

Segundo cita o "The Guardian", o Hamas pretendeia estender o cessar-fogo por mais quatro dias, enquanto Israel pretende renovar de dia para dia.