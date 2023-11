Alemães, franceses e argentinos entre reféns a libertar pelo Hamas

A lista de reféns israelitas a libertar esta segunda-feira pelo Hamas, em troca de 33 palestinianos, inclui cidadãos com duplas nacionalidades francesa, alemã e argentina, adiantou o Qatar, país mediador da trégua entre Israel e o movimento islamita palestiniano.

"Os [detidos] libertados das prisões israelitas incluem 30 menores e três mulheres, enquanto os israelitas libertados de Gaza incluem três cidadãos franceses, dois cidadãos alemães e seis cidadãos argentinos", declarou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar, Majed Al-Ansari, no X, antigo Twitter.