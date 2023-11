Qatar confia que trégua em Gaza será prolongada para além de quatro dias

O porta-voz dos Negócios Estrangeiros do Qatar, Majed al Ansari, afirmou esperar que o Hamas e Israel estendam para além de quatro dias a trégua que permitiu a primeira troca de reféns.

"O que esperamos é que o impulso gerado a partir das libertações destes dois dias e deste acordo de quatro dias nos permita prolongar ainda mais a trégua e, assim, iniciar conversações mais sérias sobre o resto dos reféns", declarou o porta-voz em declarações à CNN.

Al Ansari indicou que o Qatar continua a mediar a libertação de mais pessoas num contexto de desconfiança entre as partes, que se acusam mutuamente de não estarem a cumprir a sua parte no acordo.

"Esperamos que no terceiro dia desta pausa possamos resolver todos os detalhes que tornaram este dia tão difícil", disse.

O responsável avançou ainda que estão a trabalhar com o Egito, os Estados Unidos e as partes em conflito para garantir que a ajuda humanitária acordada, cerca de 300 camiões com alimentos, equipamentos médicos e combustível, seja autorizada a entrar na Faixa de Gaza.

No passado dia 7 de outubro, o Hamas fez cerca de 240 pessoas como reféns, dos quais meia centena foi já libertada desde sexta-feira, no âmbito do acordo alcançado entre o Hamas e Israel que, em troca, também libertou quase uma centena de prisioneiros palestinianos, incluindo mulheres e crianças.

O acordo atual prevê uma trégua que durará pelo menos até segunda-feira, dia em que o Hamas libertará 50 pessoas. Israel, por sua vez, acordou libertar três prisioneiros palestinianos por cada refém.

O próprio acordo prevê a prorrogação da trégua por mais um dia em troca de mais 10 reféns do Hamas.