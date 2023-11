Pedro Sánchez mantém declarações polémicas sobre ofensiva israelita

Entretanto, o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, José Manuel Albares, disse na televisão, na sexta-feira, que tinha telefonado ao embaixador israelita em Madrid para protestar formalmente contra as alegações e críticas de Israel a Sanchez.

De acordo com as autoridades israelitas, 1.200 pessoas, na sua grande maioria civis, foram massacradas no ataque lançado pelo movimento islamista Hamas contra Israel a 7 de outubro, um nível de violência sem precedentes na história do país.

Na Faixa de Gaza, cerca de 15 mil pessoas foram mortas pelos ataques israelitas, um grande número delas crianças e jovens, segundo o governo do Hamas.