Grécia. Prossegue operação para salvar 12 dos 14 tripulantes de navio que naufragou

A operação de salvamento de 12 dos 14 tripulantes que seguiam no navio de carga com bandeira das Comores que naufragou ao largo da ilha grega de Lesbos, vai continuar durante a noite, apesar dos ventos fortes.

Um helicóptero efetuou o último sobrevoo por volta das 19h00 locais (17h00 de Lisboa), enquanto sete embarcações deverão continuar a patrulhar a zona durante toda a noite, acompanhadas por um navio da guarda costeira e de uma fragata da Marinha, informou a guarda costeira à agência de notícias francesa, AFP.

A guarda costeira grega informou este domingo que um navio de carga com a bandeira das Comores naufragou ao largo da ilha grega de Lesbos com 14 pessoas a bordo, tendo já sido salvo um dos tripulantes.

O tripulante, que foi resgatado por um helicóptero da Marinha e levado para um hospital em Lesbos, está "em estado de choque", disse o porta-voz da guarda costeira, Nikos Alexiou, sem adiantar mais pormenores.

No decorrer da operação foi localizado o cadáver de um homem e transportado para o porto de Mytilene.

A tripulação inclui dois sírios, um indiano e 11 egípcios, segundo a agência de notícias grega ANA.

Segundo a ANA, o navio, que transportava uma carga de sal e que partiu do Egito com destino a Istambul, afundou-se com a entrada de água devido à elevada agitação marítima, apesar de já estar sobrecarregado pela carga que transportava.

Até ao momento, não ocorreu derrame de combustível, "pelo menos generalizado, uma vez que não houve qualquer colisão", disse à AFP um funcionário da guarda costeira.

Em várias zonas da Grécia, os barcos ficaram atracados este fim de semana devido a ventos fortes que atingiram 9-10 na escala de Beaufort, cujo limite é 12.

Os serviços de meteorologia gregos emitiram um aviso para este fim de semana, que foi elevado no sábado para o nível de "fenómeno climático perigoso", à medida que a tempestade Oliver, também conhecida por Bettina, se desloca do Mar Adriático em direção à Grécia.

A Grécia registou, nos últimos meses, fenómenos meteorológicos extremos, com várias inundações e tempestades.