Dois filhos de luso-israelita entre os reféns libertados pelo Hamas

Dois dos 17 reféns libertados este sábado pelo Hamas têm ligação a Portugal. São eles Alma Or, de 13 anos, e Noam Or, de 17 anos: irmãos, são filhos de Dror Or, um cidadão luso-israelita que não foi ainda libertado.

Segundo a Comunidade Israelita do Porto, citada pela SIC, a mãe dos jovens Yonat Or, foi assassinada no dia do ataque do Hamas a Israel, 7 de outubro.

A libertação dos dois irmãos surge ao segundo de quatro dias de cessar-fogo entre Hamas e Israel. Este sábado foram libertados 13 reféns israelitas e quatro estrangeiros.

Além de Dror Or, também o primo de Alma e Noam Or está refém do Hamas: Liam Or tem 23 anos e encontra-se em processo de obtenção de nacionalidade portuguesa.

“A família paterna de Dror, Ermoza, é uma família sefardita que, depois de Sefarad, viveu no Império Otomano, falava ladino e hoje inspira a famosa série da Netflix ‘Beauty Queen of Jerusalem’”, refere a Comunidade Israelita do Porto.