Hamas liberta mais 17 reféns no segundo dia de tréguas em Gaza

"13 cidadãos israelitas e quatro estrangeiros foram recebidos pela Cruz Vermelha e estão a caminho de Rafah", anunciou nas redes sociais o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar, Majed Al Ansari.

Em comunicado, a Brigada al-Qassam indica que os reféns foram entregues à Cruz Vermelha na noite deste sábado, informação confirmada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar, país que intermediou as negociações.

O braço armado do Hamas anunciou este sábado a libertação de 17 reféns, quatro deles estrangeiros e 13 cidadãos israelitas, após inicialmente ter adiado a troca de reféns por presos, até que Israel permitisse a entrada de ajuda no norte de Gaza.

Antes disso, o representante do Qatar tinha avançado que os obstáculos para a libertação de reféns "tinham sido ultrapassados" através de contactos do Egito e Qatar com ambos os lados.

Em comunicado, a Brigada al-Qassam, citada pela Reuters, indicou que a libertação de reféns seria adiada se Israel não atendesse aos termos acordados para a troca de prisioneiros palestinianos.

Este sábado, o porta-voz militar de Israel assegurou ao canal televisivo francês BFM que o país respeitou ao máximo as tréguas.