Moçambique: Conselho Constitucional proclama resultados das eleições autárquicas

A presidente do Conselho Constitucional (CC) de Moçambique, juíza conselheira Lúcia Ribeiro, vai proclamar esta sexta-feira, em Maputo, os "resultados finais" das sextas eleições autárquicas moçambicanas de 11 de outubro.

O CC, último órgão de recurso do processo eleitoral, marcou a proclamação dos resultados para as 11h00 locais (09h00 em Lisboa), no Centro Cultural Moçambique - China, em Maputo.

As ruas de algumas cidades moçambicanas, incluindo Maputo, têm sido tomadas por consecutivas manifestações da oposição contra o que consideram ter sido uma "megafraude" no processo das eleições autárquicas e os resultados anunciados pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), que atribuiu a vitória à Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) em 64 das 65 autarquias, fortemente criticados também pela sociedade civil e organizações não-governamentais e alvo de vários recursos para o CC.

O anúncio da proclamação dos resultados finais surge depois de a CNE ter concluído na manhã de quarta-feira a entrega de todos os editais e atas de apuramento das eleições autárquicas solicitados pelo CC.