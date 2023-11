Israel-Hamas. Reféns israelitas entram no Egipto com a Cruz Vermelha

De acordo com os meios de comunicação israelitas, 13 reféns (mulheres e crianças) sequestrados pelo Hamas a 7 de outubro foram transferidos para a Cruz Vermelha.

O canal de televisão 12 de Israel informa que os reféns israelitas foram transferidos para a Cruz Vermelha e estão a caminho do posto fronteiriço com o Egipto.

Cerca de 39 detidos palestinianos - 24 mulheres e 15 rapazes adolescentes - serão libertados das prisões israelitas para a Cisjordânia, no âmbito de um acordo de cessar-fogo temporário.

12 reféns tailandeses libertados pelo Hamas

O primeiro-ministro tailandês afirmou que 12 cidadãos tailandeses, até então mantidos como reféns pelo Hamas em Gaza, foram libertados.

O Serviço de Informação do Estado do Egipto afirmou que: "Os esforços intensivos do Egipto resultaram na libertação de 12 cidadãos tailandeses."

A libertação dos cidadãos tailandeses não faz parte do acordo entre Israel e o Hamas, que foi mediado pelo Qatar.

[Em atualização]