Novo relatório sobre combustíveis fósseis pressiona governos para a COP 28

"Os produtores devem escolher entre contribuir para o aprofundamento da crise climática ou tornar-se parte da solução, adotando a mudança para a energia limpa", diz o relatório da Agência Internacional de Energia (AIE) divulgado esta quinta-feira.

A publicação deste relatório a uma semana da COP 28 não é coincidência. A AIE quer pressionar os governos para que se chegue a um acordo em relação à redução de combustíveis fósseis, diz a BBC.

A cimeira do clima tem início no dia 30 de janeiro no Dubai e as divisões já se fizeram sentir. Al Jaber, o presidente da COP 28 é também diretor executivo de uma das maiores empresas produtoras de petróleo do mundo e não pretende diminuir a produção.

Além disso, defende que o petróleo e o gás não devem ser completamente eliminados da equação e que o mundo continuará a precisar destes recursos, algo que o órgão de ciência climática da ONU, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), reconheceu, confirma a BBC.