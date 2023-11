Já morreram mais migrantes no Mediterrâneo do que em 2022

Pelo menos 2.480 migrantes morreram ou desapareceram nas águas do Mediterrâneo este ano, o que já supera o número total de 2022, segundo as estatísticas atualizadas da Organização Internacional para as Migrações (OIM).

O Projeto Migrantes Desaparecidos da agência da ONU, que mantém um registo atualizado dos incidentes nas rotas migratórias de todo o mundo, indica que os números do ano passado (2.411) já foram ultrapassados, com 2023 a ser confirmado como o ano mais mortífero para a migração nas rotas do Mediterrâneo desde 2018.

Desde que a OIM lançou o sistema de rastreamento em 2014, o ano com mais vítimas mortais e pessoas desaparecidas confirmadas foi 2016 (5.136 vítimas), seguido de 2015 (4.055), 2014 (3.289) e 2017 (3.139).

Nos quase 10 anos de monitorização, 28.229 migrantes morreram ou desapareceram no Mediterrâneo, incluindo 22.436 na rota central (das costas da Líbia e de outros países do Magrebe para Itália e Malta, principalmente) e 3.464 na rota ocidental (a maioria com destino a Espanha), de acordo com a OIM.

A rota oriental, que normalmente termina nas costas do mar Egeu na Grécia, foi a que registou menos vítimas desde 2014 (2.329).